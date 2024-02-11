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ФНЛ-2

11 февраля, 17:26

Футболист «Рубина» из Ялты пожелал болельщикам клуба побед после матча с луганской «Зарей»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Футболист «Рубина» из Ялты Альберт Наниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу над луганской «Зарей» (2:0).

— Альберт, какие впечатления от первого матча в новом году?

— Первый спарринг всегда тяжелый, ведь физически мы еще не готовы на 100 процентов.

— Какие впечатления от забитого гола?

— Увидел, что Азамат Атаев обыгрывает соперника на фланге и пошел на ближнюю штангу, откуда получилось поразить ворота. И пользуясь случаем хотел бы поздравить Азамата с рождением дочери!

— Что пожелаешь себе и команде в новом сезоне?

— И команде и нашим болельщикам только побед! И спасибо болельщикам за поддержку сегодня.

Ялтинский «Рубин» обыграл в товарищеском матче футбольный клуб «Заря» (Луганск) со счетом 2:0. Команды проводят сборы в Крыму в рамках подготовки к соревнованиям. «Рубин Ялта» в марте стартует во Втором дивизионе Б Футбольной национальной лиги, а луганская «Заря» — в объединенном чемпионате лиги «Содружество».

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