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ФНЛ-2

10 февраля, 01:19

Писарев и скауты «Краснодара» просматривали игроков молодежной команды «Зенита» во время товарищеского матча

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Краснодара-2» Николай Писарев и скауты клуба просматривали ряд игроков молодежной команды «Зенита» во время товарищеского матча, сообщает Metaratings.ru.

Писарев работает со второй командой «Краснодара» с августа 2023 года. Под его руководством «быки» в 14 матчах одержали 9 победи и дважды сыграли вничью. «Краснодар-2» стал лидером Золотой группы дивизиона А Второй лиги с 33 очками в 18 матчах.

Вчера на сборах в Турции молодежная команда «Зенита» обыграла сверстников из «Краснодара» (3:2) в товарищеском матче.

Источник: https://metaratings.ru/news/pisarev-i-skauty-krasnodara-2-prosmatrivali-igrokov-molodyozhki-zenita-332570/
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