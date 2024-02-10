Писарев и скауты «Краснодара» просматривали игроков молодежной команды «Зенита» во время товарищеского матча

Главный тренер «Краснодара-2» Николай Писарев и скауты клуба просматривали ряд игроков молодежной команды «Зенита» во время товарищеского матча, сообщает Metaratings.ru.

Писарев работает со второй командой «Краснодара» с августа 2023 года. Под его руководством «быки» в 14 матчах одержали 9 победи и дважды сыграли вничью. «Краснодар-2» стал лидером Золотой группы дивизиона А Второй лиги с 33 очками в 18 матчах.

Вчера на сборах в Турции молодежная команда «Зенита» обыграла сверстников из «Краснодара» (3:2) в товарищеском матче.