ФК «Знамя Труда» подписал контракт с 16-летним вратарем, который перенес удар молнии

ФК «Знамя Труда» подписал контракт с вратарем Иваном Заборовским, сообщает официальный сайт клуба. 16-летний футболист будет выступать под 71-м номером.

Ранее в юного вратаря попала молния во время тренировки, после чего он был госпитализирован. Футболист был введен в искусственную кому, но затем пришел в себя.

«Знамя Труда» выступает в зоне «Запад» Олимп-ПФЛ. Команда заняла 11-е место в турнире, который был закончен досрочно из-за пандемии коронавируса.