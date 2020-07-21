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ФК «Знамя Труда» подписал контракт с 16-летним вратарем, который перенес удар молнии

16:05
Иван Заборовский. Фото ФК "Знамя Труда".
Иван Заборовский. Фото ФК "Знамя Труда".
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ФК «Знамя Труда» подписал контракт с вратарем Иваном Заборовским, сообщает официальный сайт клуба. 16-летний футболист будет выступать под 71-м номером.

Ранее в юного вратаря попала молния во время тренировки, после чего он был госпитализирован. Футболист был введен в искусственную кому, но затем пришел в себя.

«Знамя Труда» выступает в зоне «Запад» Олимп-ПФЛ. Команда заняла 11-е место в турнире, который был закончен досрочно из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

http://fczt-oz.ru/novosti/transfernye-novosti/566-ivan-zaborovskij-professional

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