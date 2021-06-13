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Евсеев рассказал о первой неделе работы в «Шиннике»

20:47
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Новый главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев рассказал о первой неделе работы в команде.

«Первая неделя работы в «Шиннике» позади. Втянулся, освоился, привык к команде, базе. Живу в Белкино, работы невпроворот, поиском квартиры займусь позже.

Завершили недельный цикл двусторонкой. Готовились на базе, но решили сыграть на стадионе. Там идеальное поле. Поскольку тренировались серьезно, сыграли 2 тайма по 30 минут. Игра была нужна, чтобы получить информацию о том, кто как готов и что из себя представляет.

Позитивное настроение сейчас, первой неделей работы удовлетворен полностью», — написал Евсеев в Instagram.

«Шинник» объявил о назначении Евсеева на пост главного тренера 1 июня 2021 года. По данным «СЭ», специалист заключил соглашение с ярославским клубом до лета 2023 года. По итогам прошлого сезона команда вылетела из ФНЛ в ПФЛ.

45-летний Евсеев ранее работал в «Уфе» с марта 2019-го по октябрь 2020 года.

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