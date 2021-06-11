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«Велес» сообщил о переходе своего полузащитника в клуб РПЛ

10:17
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Полузащитник «Велеса» Артур Галоян перешел в клуб РПЛ, сообщает пресс-служба команды. Отметим, что новый клуб футболиста пока не назван.

«Артур Галоян отправляется покорять РПЛ! Желаем прогресса в новом клубе и удачи!» — говорится в сообщении.

21-летний хавбек — воспитанник «Торпедо». В составе «Велеса» футболист выступал с лета 2020 года. В прошлом сезоне он провел 41 матч, забил семь голов и отдал 10 результативных передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 600 тысяч евро.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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