«Велес» сообщил о переходе своего полузащитника в клуб РПЛ

Полузащитник «Велеса» Артур Галоян перешел в клуб РПЛ, сообщает пресс-служба команды. Отметим, что новый клуб футболиста пока не назван.

«Артур Галоян отправляется покорять РПЛ! Желаем прогресса в новом клубе и удачи!» — говорится в сообщении.

21-летний хавбек — воспитанник «Торпедо». В составе «Велеса» футболист выступал с лета 2020 года. В прошлом сезоне он провел 41 матч, забил семь голов и отдал 10 результативных передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 600 тысяч евро.