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«Краснодар-3» обыграл «Ессентуки» в матче ПФЛ

17:40

В 17-м туре Олимп-ПФЛ подошли к концу три матча.

«Краснодар-3» оказался сильнее «Ессентуков» (3:1) «Махачкала» обыграла «Туапсе» (3:1), «Спартак» Нальчик переиграл «Дружбу» Майкоп (3:1).

Олимп — ПФЛ. Группа 1 («Юг»)

17-й тур

«Ессентуки» — «Краснодар-3» (Краснодар) — 1:3 (1:1)

Судья: Сафьян (Москва).

7 марта. Ессентуки. Стадион «Ессентуки-Арена».

«Махачкала» — «Туапсе» — 3:1 (1:1)

Судья: Зубов (Азов).

7 марта. Каспийск. Стадион «Анжи-Арена. 3-е поле».

«Спартак Нч» (Нальчик) — «Дружба М» (Майкоп) — 3:1 (1:0)

Судья: Дорошенко (Краснодар).

7 марта. Нальчик. Стадион «Спартак».

Олимп - ПФЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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