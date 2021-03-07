«Краснодар-3» обыграл «Ессентуки» в матче ПФЛ
В 17-м туре Олимп-ПФЛ подошли к концу три матча.
«Краснодар-3» оказался сильнее «Ессентуков» (3:1) «Махачкала» обыграла «Туапсе» (3:1), «Спартак» Нальчик переиграл «Дружбу» Майкоп (3:1).
Олимп — ПФЛ. Группа 1 («Юг»)
17-й тур
«Ессентуки» — «Краснодар-3» (Краснодар) — 1:3 (1:1)
Судья: Сафьян (Москва).
7 марта. Ессентуки. Стадион «Ессентуки-Арена».
«Махачкала» — «Туапсе» — 3:1 (1:1)
Судья: Зубов (Азов).
7 марта. Каспийск. Стадион «Анжи-Арена. 3-е поле».
«Спартак Нч» (Нальчик) — «Дружба М» (Майкоп) — 3:1 (1:0)
Судья: Дорошенко (Краснодар).
7 марта. Нальчик. Стадион «Спартак».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю