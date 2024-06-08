Веретенников покинет «Краснодар-2»

По информации «СЭ», исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара-2» Олег Веретенников покинет свой пост.

54-летний специалист возглавил вторую команду «быков» в конце апреля, когда «Краснодар-2» покинул Николай Писарев. Под руководством Веретенникова команда провела 9 матчей, одержала две победы, трижды сыграла вничью и четырежды уступила.

8 июня «Краснодар-2» проиграл «Велесу» (1:2) в 18-м туре второй лиги. «Быки» заняли седьмое место в весеннем сезоне группы «Золото» и опустились в группу «Серебро».