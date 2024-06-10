В «Велесе» сообщили о переговорах с Кутеповым по продлению контракта

Президент «Велеса» Евгений Шиленков ответил на вопрос «СЭ» о будущем защитника Ильи Кутепова.

«Мы хотели бы, чтобы Кутепов остался в команде. Сейчас идет процесс переговоров. Надеюсь, что на этой неделе все разрешится. Мы с защитником договорились закрепить наши устные договоренности, ощущения и ожидания от нашего будущего. Нет ощущения, что мы не сможем договориться. Всякое может быть, но надеюсь, что мы сможем продлить контракт с игроком», — сказал Шиленков «СЭ».

Кутепов стал игроком «Велеса» в сентябре 2023 года. В этом сезоне он провел 22 матча и забил 2 гола. Действующий контракт 30-летнего футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.