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ФНЛ-2

Сегодня, 12:05

В «Велесе» сообщили о переговорах с Кутеповым по продлению контракта

Константин Белов
Корреспондент
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Президент «Велеса» Евгений Шиленков ответил на вопрос «СЭ» о будущем защитника Ильи Кутепова.

«Мы хотели бы, чтобы Кутепов остался в команде. Сейчас идет процесс переговоров. Надеюсь, что на этой неделе все разрешится. Мы с защитником договорились закрепить наши устные договоренности, ощущения и ожидания от нашего будущего. Нет ощущения, что мы не сможем договориться. Всякое может быть, но надеюсь, что мы сможем продлить контракт с игроком», — сказал Шиленков «СЭ».

Кутепов стал игроком «Велеса» в сентябре 2023 года. В этом сезоне он провел 22 матча и забил 2 гола. Действующий контракт 30-летнего футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Илья Кутепов
ФК Велес
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