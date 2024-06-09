Матч «Авангарда» и «Иртыша» будет возобновлен после объявления ракетной опасности
В пресс-службе «Иртыша» ответили на вопрос «СЭ» об остановке матча против курского «Авангарда» в связи с объявлением ракетной опасности.
— Сейчас по решению инспектора матча игра будет возобновлена. Командам дается 10 минут на разминку.
— Объявление о ракетной опасности больше не действует?
— Да.
9 июня матч 18-го тура второй лиги «Авангард» — «Иртыш» в Курске был прерван на 73-й минуте из-за сигнала ракетной опасности.
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