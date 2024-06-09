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ФНЛ-2

Сегодня, 17:33

Матч «Авангарда» и «Иртыша» будет возобновлен после объявления ракетной опасности

Микеле Антонов
Корреспондент
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В пресс-службе «Иртыша» ответили на вопрос «СЭ» об остановке матча против курского «Авангарда» в связи с объявлением ракетной опасности.

— Сейчас по решению инспектора матча игра будет возобновлена. Командам дается 10 минут на разминку.

— Объявление о ракетной опасности больше не действует?

— Да.

9 июня матч 18-го тура второй лиги «Авангард» — «Иртыш» в Курске был прерван на 73-й минуте из-за сигнала ракетной опасности.

ФК Авангард (Курск)
ФК Иртыш
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В Курске матч второй лиги «Авангард» — «Иртыш» прервали из-за сигнала ракетной опасности

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