Матч «Авангарда» и «Иртыша» будет возобновлен после объявления ракетной опасности

В пресс-службе «Иртыша» ответили на вопрос «СЭ» об остановке матча против курского «Авангарда» в связи с объявлением ракетной опасности.

— Сейчас по решению инспектора матча игра будет возобновлена. Командам дается 10 минут на разминку.

— Объявление о ракетной опасности больше не действует?

— Да.

9 июня матч 18-го тура второй лиги «Авангард» — «Иртыш» в Курске был прерван на 73-й минуте из-за сигнала ракетной опасности.