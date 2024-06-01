ФНЛ проведет расследование массовой драки футболистов во Второй лиги

В пресс-службе ФНЛ в комментарии для «СЭ» назвали недопустимыми действия футболистов «Динамо Ставрополь» и «Динамо-2» (Махачкала), устроивших массовую драку в матче 11-го тура Второй лиги.

«Футбольная национальная лига выражает глубокую обеспокоенность инцидентом, произошедшим в матче 11-го тура LEON-Второй лиги Б в группе 1 «Динамо Ставрополь» — «Динамо-2» (Махачкала). По ходу матча арбитр был вынужден удалить с поля семь участников матча.

Мы категорически осуждаем любое проявление насилия на футбольном поле и напоминаем, что такие действия недопустимы в профессиональном футболе. В ближайшее время лига проведет тщательное расследование данного инцидента. Будет проверка дисциплинарно-этической комиссии. По ее результатам будут приняты соответствующие меры в отношении всех участников, причастных к данному эпизоду.

Наша цель — обеспечить безопасные и честные условия для всех участников футбольных матчей под эгидой ФНЛ», — сообщили «СЭ» в пресс-службе ФНЛ.

В концовке основного времени на поле началась потасовка. Некоторые игроки били друг друга кулаками по голове и ногами по телу. В общей сложности судья показал семь красных карточек. Команды доигрывали последние минуты в формате «8х7».