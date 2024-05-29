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Павлюченко в ближайшее время обсудит подписание контракта с «Родиной-2»

Виктория Кравченко
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Тренер нападающих «Родины-2» Роман Павлюченко в ближайшие дни обсудит подписание контракта с руководством клуба.

«На данный момент я не подписал контракт с «Родиной-2», Алексей Николаевич Зинин улетел, через пару дней вернется, сядем, обговорим будущее. Поэтому на несколько дней отложилось. Мне очень нравится работать, я влился в коллектив, в работу, получаю большое удовольствие. Контракт нужно обговорить, желание есть, будем встречаться, говорить», — цитирует Павлюченок ТАСС.

За свою карьеру Павлюченко выступал за «Ротор», «Спартак», «Тоттенхэм», «Локомотив», «Кубань» и «Урал». В составе сборной России он стал бронзовым призером Евро-2008.

Источник: https://tass.ru/sport/20938185
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