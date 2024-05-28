Metaratings: Евсеев и Горлов претендуют на пост главного тренера «Волги»

Ульяновская «Волга» рассматривает кандидатуры Вадима Евсеева и Артема Горлова на должность главного тренера, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, Евсеев уже встречался с президентом «Волги» Дмитрием Рябовым, а с Горловым в ульяновском клубе только планируют провести встречу. У команды также есть и другие кандидаты. Отмечается, что окончательное решение будет принято в начале июня.

17 мая «Волга» объявила о расторжении контракта с главным тренером Андраником Бабаяном по взаимному согласию сторон. Он возглавлял команду с июня 2023 года.

«Волга» выступает в «серебряной группе» дивизиона «А» второй лиги. На данный момент клуб из Ульяновска занимает 8-е место в турнирной таблице и сохраняет шансы на выход в «золото».