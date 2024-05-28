Футбол
Вторая лига
Новости
Группа «Золото» Группа «Серебро» Группа 1 Группа 2 Группа 3
Группа 4
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Архив сезонов
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 19:05

Metaratings: Евсеев и Горлов претендуют на пост главного тренера «Волги»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Ульяновская «Волга» рассматривает кандидатуры Вадима Евсеева и Артема Горлова на должность главного тренера, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, Евсеев уже встречался с президентом «Волги» Дмитрием Рябовым, а с Горловым в ульяновском клубе только планируют провести встречу. У команды также есть и другие кандидаты. Отмечается, что окончательное решение будет принято в начале июня.

17 мая «Волга» объявила о расторжении контракта с главным тренером Андраником Бабаяном по взаимному согласию сторон. Он возглавлял команду с июня 2023 года.

«Волга» выступает в «серебряной группе» дивизиона «А» второй лиги. На данный момент клуб из Ульяновска занимает 8-е место в турнирной таблице и сохраняет шансы на выход в «золото».

Источник: https://metaratings.ru/news/vadim-evseev-i-artyom-gorlov-pretenduyut-na-post-glavnogo-trenera-volgi-367457/
Вадим Евсеев
ФК Волга (Ульяновск)
Артем Горлов
0
Читайте также
Семья Шумахера выиграла суд о фейковом интервью с нейросетью
Сафонов прилетел в Париж для прохождения медосмотра перед подписанием контракта с «ПСЖ»
Сальдо рассказал об обнаружении в Крынках подвалов с телами боевиков ВСУ
Финны в бешенстве - сборная России отстранена, а в рейтинге все равно выше их, чехи заговорили о русских деньгах. Что происходит после ЧМХ-2024, где не было России
Захарова прокомментировала смех первых леди ФРГ и Франции у мемориала в Берлине
Мирошник не исключил, что ВСУ нанесли повторный удар по спасателям в Луганске
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бояринцев стал главным тренером «Ротора»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости