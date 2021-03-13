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«Кубань» сократила отставание от «Кубани Холдинг» в таблице «Юга» до 1 очка

23:20

«Кубань» обыграла «Машук-КМВ» в матче 18-го тура первенства России в группе «Юг» Олимп-ПФЛ — 2:1.

Краснодарский клуб занимает второе место в таблице, сократив отставание от «Кубани Холдинг» до 1 очка.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа 1 («Юг»)

18-й тур

«Дружба» (Майкоп) — «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — 0:2 (0:0)

«Легион Динамо» (Махачкала) — «Спартак» (Нальчик) — 0:0

«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Кубань» (Краснодар) — 1:2 (0:0)

«Форте» (Таганрог) — «Махачкала» — 0:0

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2020-2021/south/

Олимп - ПФЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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