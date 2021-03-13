«Кубань» сократила отставание от «Кубани Холдинг» в таблице «Юга» до 1 очка
«Кубань» обыграла «Машук-КМВ» в матче 18-го тура первенства России в группе «Юг» Олимп-ПФЛ — 2:1.
Краснодарский клуб занимает второе место в таблице, сократив отставание от «Кубани Холдинг» до 1 очка.
Первенство России
Олимп — ПФЛ
Группа 1 («Юг»)
18-й тур
«Дружба» (Майкоп) — «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — 0:2 (0:0)
«Легион Динамо» (Махачкала) — «Спартак» (Нальчик) — 0:0
«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Кубань» (Краснодар) — 1:2 (0:0)
«Форте» (Таганрог) — «Махачкала» — 0:0
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2020-2021/south/
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