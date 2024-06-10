Президент «Велеса» не исключил интерес «Балтики» к главному тренеру Грищенко

Президент «Велеса» Евгений Шиленков ответил на вопрос «СЭ» о будущем главного тренера Александра Грищенко.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Балтика» рассматривает 37-летнего специалиста на пост главного тренера.

«У Грищенко есть действующий контракт с «Велесом» до лета 2025 года. Мы не получали ни от кого предложения по нашему тренеру. Интерес «Балтики»? Это нормальный процесс, когда клубы рассматривают разных кандидатов и обсуждают их, а потом это расходится по социуму. Может быть, у них есть интерес к Грищенко, а может быть — нет. Я не нахожусь в структуре «Балтики», и не знаю, какие у них планы», — сказал Шиленков «СЭ».

Грищенко возглавил «Велес» в октябре 2023 года. «Велес» по итога прошедшего сезона занял шестое место во Второй лиге Дивизион А (Фаза 2), набрав 25 очков.