«Кубань» представила Худякова как будущего генерального директора

На пресс-конференции перед возобновлением сезона исполняющий обязанности генерального директора ПФК «Кубань» Наталья Избицкая представила будущего генерального директора клуба Павла Худякова, который в настоящее время является спортивным директором «Тамбова».

«Со мной подписан предварительный контракт, который начнет действовать с 16 мая. Я пока еще являюсь спортивным директором «Тамбова», у которого сейчас не самые хорошие времена. Не очень правильно, если покину клуб прямо сейчас, и я сделаю все возможное, чтобы «Тамбов» остался, продолжал существовать. К работе в «Кубани» приступаю с 16 мая. Это серьезный проект, у него большие амбиции. Задача у нас — не только ФНЛ, нужно за 3 года вывести в элитный дивизион», — сказал Худяков.

«Кубань» занимает второе место в группе «Юг» Олимп-ПФЛ с 34 очками после 15 матчей.

(Екатерина Потапова)