Семин о назначении сына тренером «Зенита» Пензы: «Первый раз слышу»

Экс-наставник «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин прокомментировал назначение своего сына Андрея главным тренером пензенского «Зенита».

— Ваш сын возглавил пензенский «Зенит». Вы не участвовали при переговорах? Может, посоветовали сына руководству «Зенита»?

— Первый раз от вас это слышу.

— «Зенит» подтвердил.

— А он мне ничего не говорил.

— Вы рады за Андрея?

— Я еще не знаю, работает он или нет. Как будет работать, так будем говорить.

— Если он вас попросит о помощи, поможете советом?

— Я даже не знаю, о чем вы говорите. Ему набирайте.

53-летний Андрей Семин начал тренерскую карьеру в сезоне-2002/03 и возглавлял «Балтику». Помимо этого он работал ассистентом в минском и брянском «Динамо».