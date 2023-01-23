Футбол
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Новости
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 19:28

Семин о назначении сына тренером «Зенита» Пензы: «Первый раз слышу»

Юрий Семин прокомментировал назначение своего сына Андрея главным тренером пензенского «Зенита»
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-наставник «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин прокомментировал назначение своего сына Андрея главным тренером пензенского «Зенита».

— Ваш сын возглавил пензенский «Зенит». Вы не участвовали при переговорах? Может, посоветовали сына руководству «Зенита»?

— Первый раз от вас это слышу.

— «Зенит» подтвердил.

— А он мне ничего не говорил.

— Вы рады за Андрея?

— Я еще не знаю, работает он или нет. Как будет работать, так будем говорить.

— Если он вас попросит о помощи, поможете советом?

— Я даже не знаю, о чем вы говорите. Ему набирайте.

53-летний Андрей Семин начал тренерскую карьеру в сезоне-2002/03 и возглавлял «Балтику». Помимо этого он работал ассистентом в минском и брянском «Динамо».

Источник: РБ Спорт
Футбол
Юрий Семин
1
0
Читайте также
Врачи говорят о положительной динамике у Костомарова. Но причина болезни — пока загадка
Роналду потребует от бывшего клуба 19,6 миллиона евро. Похоже, эти деньги он должен был получить незаконно
Uniqlo может оставить в России до пяти магазинов
Верблюд в Омской области убил сторожа охотничьей базы
Лавров назвал уже «почти настоящей» войну Запада с Россией
В Совфеде назвали главную ошибку Эстонии в отношениях с Россией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший главный тренер СКА рассказал о финансовых проблемах в клубе Басты
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости