Футбол
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Новости
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 20:43

Даниил Корунов и Александр Помалюк подписали первые контракты с «Чертаново»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Первые взрослые контракты с ФК «Чертаново» подписали Даниил Корунов и Александр Помалюк, сообщает пресс-служба клуба.

16-летний Корунов — победитель Кубка Колыванова-2016. Центральный защитник, который провел 15 матчей в ЮФЛ-2 и забил 3 гола.

15-летний Помалюк — форвард регулярно выигрывал бомбардирскую гонку в первенствах Москвы, стал обладателем «Золотого мяча-2022» от Московской федерации футбола. 15 матчей в ЮФЛ-3, 15 голов, 3 передачи.

ФК Чертаново
0
Читайте также
Хачанов — уже в полуфинале. Громкий успех россиянина на Australian Open
«Шашилов написал на меня докладную. До сих пор не известно за что». Рассказ звезды нашего биатлона
Лукашенко: Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении
AT: требования Зеленского к США о поставках оружия свидетельствуют о панике Киева
Модели «Москвич 5» и «Москвич 6» появятся в течение 2023 года
Джонсон резко изменил свое мнение по вступлению Украины в НАТО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семин о назначении сына тренером «Зенита» Пензы: «Первый раз слышу»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости