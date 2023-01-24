Даниил Корунов и Александр Помалюк подписали первые контракты с «Чертаново»

Первые взрослые контракты с ФК «Чертаново» подписали Даниил Корунов и Александр Помалюк, сообщает пресс-служба клуба.

16-летний Корунов — победитель Кубка Колыванова-2016. Центральный защитник, который провел 15 матчей в ЮФЛ-2 и забил 3 гола.

15-летний Помалюк — форвард регулярно выигрывал бомбардирскую гонку в первенствах Москвы, стал обладателем «Золотого мяча-2022» от Московской федерации футбола. 15 матчей в ЮФЛ-3, 15 голов, 3 передачи.