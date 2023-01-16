Бывший главный тренер СКА рассказал о финансовых проблемах в клубе Басты

Геннадий Бондарук прокомментировал свой уход из ростовского СКА, чьи владельцем является рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста.

Бондарук работал в СКА с лета 2022 года. Под его руководством армейцы набрали 24 очка в 18 матчах и занимали 8-е место в группе 1 второй лиги.

— Почему покинул СКА? Это надо спросить у руководства, — рассказал Геннадий Бондарук «РБ Спорт».

— Получается, что вас уволили?

— Получается, что да. До отпуска они, наоборот, просили, чтобы тренерский состав никуда не уходил. Теперь нас уволили за день до начала сборов.

— Какая причина?

— Убрали спортивного директора, который здесь был. Заходит спортивный директор Панченко со своим тренерским штабом. Пока начал Заздравных, а кто будет главным тренером, я не могу сказать.

— В мае 2022 года писали о серьезных финансовых проблемах ростовского СКА. Как сейчас обстоят дела с деньгами?

— Проблемы как были, так они и есть. Самое страшное, что у нашего тренерского состава были предложения уйти в ноябре и варианты по ходу чемпионата, но мы никуда не ушли. Была договоренность, что работаем. Нашей работой были довольны. Никаких вопросов к нам не было. Решение неожиданное. Мы полтора месяца готовились к сборам. Мне сложно сказать, почему так все резко поменялось. Наверное, это решение Басты.

— Может, боялся, что его начнут спрашивать про деньги?

— Может быть. Потому что на самом деле есть очень серьезные проблемы. Обычно задолженности по два месяца, потом их гасят. Но мы играли без премиальных, только на зарплате. Вы сами понимаете, что когда тебе два месяца не платят зарплату, а нужно еще платить за квартиру, у футболиста практически ничего не остается. У нас в заявке на матч было 17 игроков, из них два вратаря. Весь сезон нам приходилось играть в 11-12 человек. У нас были игры, когда был один человек в запасе. Это вратарь.