Болельщики «Алании» просят РФС пустить клуб в ФНЛ

Болельщики «Алании» опубликовали обращение к РФС с просьбой допустить клуб до участия в первенстве ФНЛ в сезоне-2020/21. Владикавказский клуб в таблице группы «Юг» ПФЛ занимал второе место после 19 туров, на 4 очка отставая от лидера «Волгаря». Из-за пандемии коронавируса первенство было решено не доигрывать. Лидеры пяти групп получили возможность участия в ФНЛ, выход «Алании» же регламентом не предусмотрен.

«Уважаемые руководители РФС и ФНЛ!

Мы, болельщики футбольного клуба «Алания» Владикавказ, обращаемся к вам с просьбой допустить нашу команду к участию в первенстве ФНЛ сезона-2020/21, — говорится в обращении «Алании» в группе в соцсети «Вконтакте». — До остановки первенства в ПФЛ «Алания» шла на втором месте с четырехочковым отставанием от лидера — астраханского «Волгаря». При этом победная серия нашей команды составляет 14 матчей. На данный момент ни у кого в мире профессионального футбола нет столь длинной победной серии.

С «Волгарем» мы в сезон встречались дважды и оба раза громили соперника (4:1 и 3:0). Остановка сезона произошла прямо перед игрой второго круга между лидерами группы «Юг». Считаем, что если бы сезон был доигран, у нашей команды были отличные шансы выйти на первое место в турнирной таблице.

«Алания» — самая посещаемая команда ПФЛ с огромным отрывом. В ФНЛ с нынешними показателями посещаемости мы тоже были бы в лидерах. Можно не сомневаться, что в дивизионе выше болельщиков на трибунах станет еще больше.

«Алания» — частный клуб. Его владельцы — известные в стране предприниматели, чей бизнес не пострадал от мировой пандемии коронавируса. Насколько нам известно, в клубе стабильно выплачивается заработная плата и нет проблем с финансами. Увеличение числа частных самодостаточных клубов в ФНЛ пойдет лиге только на пользу.

Кроме того, как обозначил сам клуб, «Алания» едва ли не первой отправила в ФНЛ документы, позволяющие ей пройти лицензирование. По всем показателям наша команда готова выступать в ФНЛ.

Республика снова переживает футбольный бум, что отмечают детские футбольные тренеры. Восстанавливается база клуба, в этом году начнется масштабная реконструкция стадиона, принимавшего такие клубы, как «Боруссия», «Ливерпуль», «Валенсия», «Атлетико», «Бешикташ» и другие. Наш регион регулярно дает сборной России футболистов и тренеров. Тысячи болельщиков нашего самобытного клуба надеются на то, что вопрос с участием владикавказцев в Футбольной национальной лиге решится положительно".

Кроме того, клуб создал петицию на сайте change.org.