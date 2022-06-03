«Анжи» объявил о потере профессионального статуса
Футбольный клуб «Анжи» на официальном сайте объявил о потере профессионального статуса.
«Анжи» получил отказ в лицензии для выступления в ФНЛ II.
В пятницу, 3 июня, апелляционный комитет Российского футбольного союза не допустил клуб к апелляции по получению лицензии на предстоящий сезон Олимп-Первенства России ФНЛ II.
Отсутствие у клуба лицензии означает автоматическую утрату клубом профессионального статуса.
Весь коллектив «Анжи» приложил все возможные усилия для прохождения процедуры лицензирования и до последнего надеялся на положительный исход. Руководство клуба понимает причины отказа и адекватно оценивает финансовое состояние клуба. Для погашения имеющихся задолженностей было приложено максимум усилий. К сожалению, без поддержки спонсоров и партнеров, их оказалось недостаточно.
«Анжи» благодарит каждого, кто внес свой вклад в историю развития клуба. Спасибо всем, кто на протяжении многих лет был с любимой командой и преданно верил в лучшее. Мы говорим спасибо всем футболистам, тренерам, сотрудникам клуба и персоналу команды, которые с честью и достоинством представляли цвета «Анжи» на полях России и Европы.
Помните, пока имя «Анжи» остается в сердцах болельщиков — «Анжи» будет жить.
Мы верим, что это не конец. Мы верим, что однажды «Анжи» вернется. Однажды эта звезда вновь загорится и будет сиять еще ярче!» - говорится в заявлении.
Ранее «Анжи» не получил лицензию РФС для участия в следующем сезоне ФНЛ-2.
По итогам сезона-2018/19 «Анжи» вылетел из РПЛ. Три последних сезона клуб провел в третьем по силе российском дивизионе.