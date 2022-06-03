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Сегодня, 23:08

«Анжи» объявил о потере профессионального статуса

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Анжи».
Фото ФК «Анжи»

Футбольный клуб «Анжи» на официальном сайте объявил о потере профессионального статуса.

«Анжи» получил отказ в лицензии для выступления в ФНЛ II.

В пятницу, 3 июня, апелляционный комитет Российского футбольного союза не допустил клуб к апелляции по получению лицензии на предстоящий сезон Олимп-Первенства России ФНЛ II.

Отсутствие у клуба лицензии означает автоматическую утрату клубом профессионального статуса.

Весь коллектив «Анжи» приложил все возможные усилия для прохождения процедуры лицензирования и до последнего надеялся на положительный исход. Руководство клуба понимает причины отказа и адекватно оценивает финансовое состояние клуба. Для погашения имеющихся задолженностей было приложено максимум усилий. К сожалению, без поддержки спонсоров и партнеров, их оказалось недостаточно.

«Анжи» благодарит каждого, кто внес свой вклад в историю развития клуба. Спасибо всем, кто на протяжении многих лет был с любимой командой и преданно верил в лучшее. Мы говорим спасибо всем футболистам, тренерам, сотрудникам клуба и персоналу команды, которые с честью и достоинством представляли цвета «Анжи» на полях России и Европы.

Помните, пока имя «Анжи» остается в сердцах болельщиков — «Анжи» будет жить.

Мы верим, что это не конец. Мы верим, что однажды «Анжи» вернется. Однажды эта звезда вновь загорится и будет сиять еще ярче!» - говорится в заявлении.

Ранее «Анжи» не получил лицензию РФС для участия в следующем сезоне ФНЛ-2.

По итогам сезона-2018/19 «Анжи» вылетел из РПЛ. Три последних сезона клуб провел в третьем по силе российском дивизионе.

Источник: https://vk.com/fc_anji?w=wall-24445998_1069903

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⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия 0
Нидерланды 4
2-й тайм

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
ФК Анжи
1
3
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