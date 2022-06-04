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Адиев: «Исчезновение «Анжи» — потеря для региона. Клуб был ориентиром для молодых ребят»

Бывший тренер «Анжи» Адиев прокомментировал потерю клубом профессионального статуса
Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев отреагировал на новость о том, что «Анжи» потерял профессиональный статус.

«Исчезновение «Анжи» — потеря для региона, болельщиков команды. У клуба были славные времена, которые включали в себя и еврокубки, бронзу РПЛ и финал национального кубка тоже. В «Анжи» играли большие футболисты, даже звезды мирового футбола. В Дагестане очень любят «Анжи». На определенном этапе клуб был ориентиром для молодых футболистов, который помогал им расти, играя вместе с большими игроками. К сожалению, правительство не поддержали клуб, а сделали ставку на махачкалинское «Динамо». Решили идти этим путем. Хорошо, что регион возрождает и развивает футбол, но очень жаль, что это происходит без «Анжи», — приводит «РБ Спорт» слова Адиева.

Магомед Адиев возглавлял «Анжи» в сезоне-2018/19. Под его руководством команда заняла 15-е место и вылетела из РПЛ в ФНЛ.

Вчера, 3 июня «Анжи» объявил о том, что клуб потерял статус профессионального футбольного клуба.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/magomed-adiev-zhal-chto-v-dagestane-razvivayut-futbol-bez-anzhi-klub-by-l-orientirom-dlya-molody-h-rebyat/

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⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия 1
Нидерланды 4
Матч завершен

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
Магомед Адиев
Футбол
ФК Анжи
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«Анжи» объявил о потере профессионального статуса
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