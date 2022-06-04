Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев отреагировал на новость о том, что «Анжи» потерял профессиональный статус.

«Исчезновение «Анжи» — потеря для региона, болельщиков команды. У клуба были славные времена, которые включали в себя и еврокубки, бронзу РПЛ и финал национального кубка тоже. В «Анжи» играли большие футболисты, даже звезды мирового футбола. В Дагестане очень любят «Анжи». На определенном этапе клуб был ориентиром для молодых футболистов, который помогал им расти, играя вместе с большими игроками. К сожалению, правительство не поддержали клуб, а сделали ставку на махачкалинское «Динамо». Решили идти этим путем. Хорошо, что регион возрождает и развивает футбол, но очень жаль, что это происходит без «Анжи», — приводит «РБ Спорт» слова Адиева.

Магомед Адиев возглавлял «Анжи» в сезоне-2018/19. Под его руководством команда заняла 15-е место и вылетела из РПЛ в ФНЛ.

Вчера, 3 июня «Анжи» объявил о том, что клуб потерял статус профессионального футбольного клуба.