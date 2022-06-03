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Сегодня, 21:05

Наумов: «Пройдет какое-то время, и мы про «Анжи» еще услышим. Вот увидите»

Наумов считает, что «Анжи» исчезает из-за отсутствия интереса руководства края
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал «СЭ» прекращение существования ФК «Анжи».

«ФК «Анжи» — это традиции, это всегда был хороший футбол, футбол восточный, южный, темпераментный. Всегда было интересно наблюдать за «Анжи», когда они выступали в РПЛ. Мне очень жаль, что так происходит. Но, наверно, настали другие времена, наверно, Республике Дагестан не очень нужна эта команда, раз они так все там устроили. Когда властям не очень нужен футбол, так и происходит, потому что от Республики много зависит. Я не говорю о финансах, а прежде всего об организации, инфраструктуре, для того, что бы эту команду развивать», — сказал Наумов «СЭ».

Наумов считает, что еще услышим об «Анжи».

«Там неплохая школа, но все время были какие-то проблемы. Ребята там хорошие, если бы власть их поддержала... Думаю, что РФС мог бы уделить этому внимание. Все равно думаю, что даже если они решили прекратить свое существование, рано или поздно они восстановятся. Пройдет какое-то время, и мы про «Анжи» еще услышим, вот увидите», — добавил Наумов.

В минувшем сезоне «Анжи» выступал во втором дивизионе ФНЛ.

Ранее махачкалинский футбольный клуб не получил лицензию Российского футбольного союза (РФС) для участия в следующем сезоне ФНЛ-2.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
ФК Анжи
1
0
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