Наумов: «Пройдет какое-то время, и мы про «Анжи» еще услышим. Вот увидите»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал «СЭ» прекращение существования ФК «Анжи».

«ФК «Анжи» — это традиции, это всегда был хороший футбол, футбол восточный, южный, темпераментный. Всегда было интересно наблюдать за «Анжи», когда они выступали в РПЛ. Мне очень жаль, что так происходит. Но, наверно, настали другие времена, наверно, Республике Дагестан не очень нужна эта команда, раз они так все там устроили. Когда властям не очень нужен футбол, так и происходит, потому что от Республики много зависит. Я не говорю о финансах, а прежде всего об организации, инфраструктуре, для того, что бы эту команду развивать», — сказал Наумов «СЭ».

Наумов считает, что еще услышим об «Анжи».

«Там неплохая школа, но все время были какие-то проблемы. Ребята там хорошие, если бы власть их поддержала... Думаю, что РФС мог бы уделить этому внимание. Все равно думаю, что даже если они решили прекратить свое существование, рано или поздно они восстановятся. Пройдет какое-то время, и мы про «Анжи» еще услышим, вот увидите», — добавил Наумов.

В минувшем сезоне «Анжи» выступал во втором дивизионе ФНЛ.

Ранее махачкалинский футбольный клуб не получил лицензию Российского футбольного союза (РФС) для участия в следующем сезоне ФНЛ-2.