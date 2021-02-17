Ряд встреч первой стадии плей-офф кубкового турнира, намеченных на 20, 21, 22 февраля, могут быть перенесены из-за морозов в европейской части. При этом свободных дат в календаре почти не осталось.

Какой прогноз

Для начала посмотрим на данные синоптиков.

20 февраля

Санкт-Петербург. «Зенит» — «Арсенал» (17.00). Минус 12 градусов*

«Газпром Арена» — единственный стадион, готовность которого не вызывает никаких вопросов из-за раздвижной крыши. Какой бы ни была погода, команды и зрители окажутся в комфортных условиях.

*Здесь и далее — по данным Gismeteo.ru на время начала матча.

Москва. «Динамо» — «Спартак» (19.30). Минус 19 градусов

Одна из центральных игр стадии между бело-голубыми и красно-белыми действительно под большим вопросом. К вечеру субботы прогнозируется приличный мороз — вряд ли такие климатические условия пригодны для нормального футбола.

21 февраля

Москва. ЦСКА — «СКА-Хабаровск» (14.30). «Локомотив» — «Тамбов» (17.00). Минус 16 градусов.

Прогноз немногим лучшего субботнего, но намечается тенденция к небольшому потеплению, что несколько увеличивает шансы сыграть в заранее намеченные сроки.

Краснодар. «Краснодар» — «Сочи» (17.00). Минус 2 градуса

Температура вполне позволит клубами выйти на поле, к тому же в Краснодаре не ожидается осадков.

Ростов-на-Дону. «Ростов» — «Ахмат» (19.30). 0 градусов

Здесь даже теплее, чем у краснодарских соседей. А небольшие осадки не должны помешать проведению встречи.

22 февраля

Уфа. «Уфа» — «Урал» (14.00**). Минус 23 градуса

Самая критическая ситуация складывается в столице Башкирии. Играть при морозе ниже 20 градусов — идти против всякой логики.

** Местное время (московское — 12.00).

Химки. «Химки» — «Крылья Советов» (14.30). Минус 14 градусов

Прогноз по ближайшему Подмосковью — на грани: в минус 14 играть еще можно, но, если столбик термометра опустится всего на одно деление ниже, проведение матча встанет под вопрос.

Получается, что абсолютно ничего не угрожает только трем встречам из восьми. А что делать с остальными?

Что говорится в регламенте

Пункт 8.12. Регламента Кубка России гласит:

«В случае необходимости комиссар (инспектор) вправе потребовать от организатора матча обеспечить проведение температурных замеров окружающего воздуха на стадионе за 3 (три) часа, 2 (два) часа и 1 (один) час до начала матча. Замеры окружающего воздуха проводятся с использованием термометров на высоте одного метра от футбольного поля в центральном круге, при этом замер температуры за 1 (один) час до начала матча проводится при обязательном присутствии судьи/резервного судьи. О результатах замеров комиссар (инспектор) незамедлительно извещает ДОПС (Департамент по организации и проведению соревнований РФС — Прим. «СЭ»). Если температура окружающего воздуха ниже минус 15 градусов или выше 35 градусов по шкале Цельсия, комиссар (инспектор) должен запросить согласие обеих играющих команд на участие в матче и незамедлительно проинформировать ДОПС, судью о получении или неполучении такого согласия. Окончательное решение о возможности проведения матча при наличии согласия от обеих команд принимает судья. Если любая из команд отказывается от проведения матча при температуре окружающего воздуха ниже минус 15 градусов по шкале Цельсия или более 35 градусов по шкале Цельсия, матч переносится на другой срок. Дату, место и время начала перенесенного матча определяет совместная комиссия (совместная комиссия РФС — РПЛ — ФНЛ — ПФЛ по вопросам организации и проведения соревнования, состоящая из шести человек — трое от РФС и по одному от каждой из перечисленных лиг, — председателем которой является руководитель ДОПС. — Прим. «СЭ»)».

Куда переносить?

Посмотрим на календарь внутрироссийских и международных турниров в оставшейся части сезона. Он как никогда плотный.

18.02

1/16 Лиги Европы. Первый матч

Краснодар — Динамо (Загреб)

20.02

1/8 финала Кубка России

Зенит — Арсенал

Динамо — Спартак

21.02

ЦСКА — СКА-Хабаровск

Краснодар — Сочи

Ростов — Ахмат

22.02

Уфа — Урал

Химки — Крылья Советов

23.02 — 24.02

Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

25.02

1/16 Лиги Европы. Ответный матч

Динамо (Загреб) — Краснодар

26.02

20-й тур РПЛ

Тамбов — Ротор

27.02

Химки — Уфа

Зенит — Ростов

Локомотив — ЦСКА

Сочи — Арсенал

28.02

Спартак — Рубин

Ахмат — Динамо

Краснодар — Урал

02.03-03.03

Матчи 1/4 финала Кубка России

06.03

21-й тур РПЛ

Ротор — Химки

Ростов — Сочи

07.03

Урал — Уфа

Динамо — Тамбов

Спартак — Краснодар

08.03

Арсенал — Локомотив

Рубин — Зенит

ЦСКА — Ахмат

09.03-10.03

Матчи 1/8 Лиги чемпионов

11.03

Матчи 1/8 Лиги Европы УЕФА

12.03

22-й тур РПЛ

Химки — Ростов

13.03

Урал — Ротор

Арсенал — ЦСКА

Зенит — Ахмат

Динамо — Спартак

14.03

Уфа — Рубин

Тамбов — Краснодар

Локомотив — Сочи

16.03-17.03

Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

17.03

23-й тур РПЛ

Ротор — Ростов

Ахмат — Арсенал

ЦСКА — Зенит

18.03

Уфа — Локомотив

Спартак — Урал

Матчи 1/8 финала Лиги Европы

19.03

Сочи — Тамбов

Рубин — Химки

20.03

Краснодар — Динамо

24.03

Отборочный турнир ЧМ-2022

Мальта — Россия

27.03

Россия — Словения

30.03

Словакия — Россия

04.04

24-й тур РПЛ (с этого момента и далее — в РПЛ точные даты матчей будут определены позднее)

Зенит — Химки

Ростов — Спартак

Краснодар — Ахмат

Динамо — Уфа

Тамбов — ЦСКА

Рубин — Сочи

Ротор — Локомотив

Урал — Арсенал

06.04-07.04

Матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

08.04

Матчи 1/4 финала Лиги Европы

11.04

25-й тур РПЛ

Ростов — Рубин

ЦСКА — Ротор

Динамо — Урал

Локомотив — Спартак

Сочи — Зенит

Арсенал — Краснодар

Уфа — Ахмат

Химки — Тамбов

13.04-14.04

Матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

15.04

Матчи 1/4 финала Лиги Европы

18.04

26-й тур РПЛ

Спартак — Уфа

Краснодар — Зенит

Ахмат — Химки

Локомотив — Ростов

Сочи — ЦСКА

Арсенал — Тамбов

Ротор — Динамо

Урал — Рубин

21.04-22.04

Матчи 1/2 финала Кубка России

24.04

27-й тур РПЛ

Зенит — Ротор

Спартак — ЦСКА

Ростов — Арсенал

Динамо — Химки

Тамбов — Локомотив

Рубин — Краснодар

Уфа — Сочи

Урал — Ахмат

27.04-28.04

Матчи 1/2 финала Лиги чемпионов

29.04

Матчи 1/2 финала Лиги Европы

01.05

28-й тур РПЛ

Зенит — Локомотив

Ростов — Тамбов

Краснодар — Сочи

ЦСКА — Уфа

Рубин — Динамо

Арсенал — Спартак

Ротор — Ахмат

Химки — Урал

04.05

Матчи 1/2 финала Лиги чемпионов

08.05

29-й тур РПЛ

Спартак — Химки

Ахмат — Тамбов

ЦСКА — Краснодар

Локомотив — Динамо

Сочи — Ротор

Арсенал — Рубин

Уфа — Зенит

Урал — Ростов

06.05

Матчи 1/2 финала Лиги Европы

12.05

Финал Кубка России

16.05

30-й тур РПЛ

Ростов — Краснодар

Ахмат — Спартак

Динамо — ЦСКА

Локомотив — Урал

Тамбов — Зенит

Рубин — Ротор

Уфа — Арсенал

Химки — Сочи

26.05

Финал Лиги Европы

29.05

Финал Лиги чемпионов

В теории перенести матчи 1/8 финала Кубка России можно. Но на практике, как видим, найти окна очень непросто. В качестве резервных дней в календаре сезона указаны 10 и 14 февраля — обе даты уже прошли. А дальше все забито... Остается надеяться, что до выходных холода вопреки прогнозам все-таки отступят.

Тем более в клубах на возможные переносы смотрят с опасением, в первую очередь из-за болельщиков.

«Сложное решение. Есть регламент, по которому делаются температурные замеры. Мы открыли продажу билетов, она идет хорошо, — приводит слова генерального директора «Динамо» Павла Пивоварова «Матч ТВ». — При нормальных условиях мы бы полностью реализовали квоту, но погодные условия вносят свои коррективы. Хотим, чтобы решение по матчу было принято как можно быстрее. Матч кубковый, его проводит РФС. Есть регламент, но не хотелось бы, чтобы болельщики пришли и за час до начала узнали, что игра не состоится».

Филипп Нагорный