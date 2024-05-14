«Балтика» и «Спартак» 14 мая сыграют в матче Кубка России в 20:45 мск

«Балтика» на своем поле примет «Спартак» в рамках финала Пути регионов Кубка России во вторник, 14 мая. Матч пройдет в Калининграде на «Ростех Арене». Начало игры — в 20:45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события встречи Кубка России будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

Видеотрансляцию матча «Балтика» — «Спартак» в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ» и его сайт. Игру также покажут по подписке на телеканале «Матч Премьер» начиная с 20.40 по московскому времени.

«Спартак» стал первым в группе D, где набрал 12 очков в противостояниях с «Динамо» (11), «Краснодаром» (11) и «Пари НН» (2). Затем красно-белые в верхней сетке прошли «Оренбург» (0:1, 3:1) и уступили «Зениту» (1:2, 0:0). В Пути регионов команда Владимира Слишковича выбила из борьбы «Динамо» (2:0).

«Балтика» на групповой стадии Пути РПЛ стала второй в группе С, где набрала 12 очков в матчах с «Зенитом» (14 очков), «Ахматом» (7) и «Крыльями Советов» (3). Затем команда Сергея Игнашевича прошла «Локомотив» (2:2; 1:1, 7:6 — по пенальти) и проиграла ЦСКА (0:1, 0:2). В Пути регионов калининградский клуб в гостях победил «Ростов» (1:0).

Победитель пары «Балтика» — «Спартак» сыграет в суперфинале Кубка с лучшим по итогам противостояния ЦСКА — «Зенит».

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».