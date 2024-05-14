Генеральный директор «Балтики» заявил, что клуб мечтает выйти в суперфинал FONBET Кубка России

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов поделился ожиданиями от финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Спартака».

Матч пройдет во вторник, 14 мая и начнется в 20.45 (мск).

«Очень рад, что вышли в финал. Это большой праздник для Калининграда. Сегодня будет почти полный стадион болельщиков. Настоящий праздник для фанатов устроил клуб в честь своего 70-летия. Будем биться в матче со «Спартаком». У «Балтики» большая мечта выйти в суперфинал, который пройдет в «Лужниках». Команда показывает красивый футбол», — приводит «РБ Спорт» слова Измайлова.

Победитель матча «Балтика» — «Спартак» пройдет в суперфинал FONBET Кубка России, в котором встретится с победителем финала Пути РПЛ «Зенит» — ЦСКА.