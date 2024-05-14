Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Весна Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 20:24

Генеральный директор «Балтики» заявил, что клуб мечтает выйти в суперфинал FONBET Кубка России

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов поделился ожиданиями от финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Спартака».

Матч пройдет во вторник, 14 мая и начнется в 20.45 (мск).

«Очень рад, что вышли в финал. Это большой праздник для Калининграда. Сегодня будет почти полный стадион болельщиков. Настоящий праздник для фанатов устроил клуб в честь своего 70-летия. Будем биться в матче со «Спартаком». У «Балтики» большая мечта выйти в суперфинал, который пройдет в «Лужниках». Команда показывает красивый футбол», — приводит «РБ Спорт» слова Измайлова.

Победитель матча «Балтика» — «Спартак» пройдет в суперфинал FONBET Кубка России, в котором встретится с победителем финала Пути РПЛ «Зенит» — ЦСКА.

Источник: РБ Спорт
0
Читайте также
Le Parisien: Мбаппе подрался с президентом «ПСЖ» Аль-Хелаифи
МВД Франции за минувшую неделю предотвратило 23 попытки помешать эстафете олимпийского огня
Блинкен назвал критическим для Киева нынешний этап спецоперации
Ничушкин влетел на полугодичный бан и взбесил Америку. Русскую звезду НХЛ поймали на наркотиках?
В центре Москвы обнаружили тело мужчины со следами жестокого избиения
Умер журналист Максим Кононенко
Популярное видео
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Балтика» — «Спартак»: Бонгонда и Лисакович выйдут в старте, Угальде и Козлов — в запасе

«Зенит» — ЦСКА: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости