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Сегодня, 15:10

Стало известно, сколько болельщиков «Спартака» посетят игру против «Балтики»

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Балтики» рассказали «СЭ», сколько болельщиков ожидается на матче финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Спартака».

«Учитывая фактическую вместимость «Ростех Арены», которая на сегодняшний матч с учетом всех буферных зон составляет 27 600 посадочных мест, со стороны калининградцев мы ожидаем на трибунах аншлаг. По предварительной информации на гостевой трибуне сегодня планируется до 500 болельщиков. При этом, выделенная квота для «Спартака» — 3 тысячи мест», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

«Балтика» примет «Спартак» в рамках финала Пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 14 мая. Игра пройдет в Калининграде на «Ростех Арене». Начало встречи — в 20:45 мск.

Кубок России
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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