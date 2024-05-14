Ташуев: «Балтике» в матче со «Спартаком» некуда отступать»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев поделился ожиданиями от предстоящего матча финала Пути регионов FONBET Кубка России между «Балтикой» и «Спартаком».

«Красно-белые немного успокоились и стараются больше играть на результат. А калининградцам отступать некуда. Применительно к ним я сравню ситуацию с русской рулеткой. Если ошибаешься, то вылетаешь и теряешь возможность завоевать трофей. Отступать некуда — позади родной город. Как завершится противостояние, гадать бессмысленно, фаворита здесь действительно нет», — заявил Ташуев RT.

«Балтика» примет «Спартак» в рамках финала Пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 14 мая. Игра пройдет в Калининграде на «Ростех Арене». Начало встречи — в 20:45 мск. Ранее стало известно, сколько болельщиков посетят матч.