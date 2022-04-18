Ветеран ЦСКА о предстоящем дерби: «Отдаю предпочтение «Спартаку»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России между армейцами и «Спартаком».

«Последние игры ЦСКА проводит безобразно, а играли они с аутсайдерами. Игра к ним не приходит. Когда пришли Медина, Языджи и Карраскаль, я удивился: «Ничего себе, ребята играют», а теперь они сбавили обороты. Они превращаются в обыкновенных российских середнячков. «Спартак», наоборот, в последнем матче показал хорошую игру. Так что черт его знает, как получится. То ли ЦСКА будет в порядке, то ли «Спартак» в раскладном виде. Не угадаешь, это футбол.

Думаю, что «Спартак» в этой ситуации сможет победить. Армейцы показывают в последнее время очень слабую игру. Никакой командной игры, никаких интересных комбинаций, нету никакого взаимопонимания, поэтому отдаю предпочтение «Спартаку». Хотя желаю победы ЦСКА», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Встреча ЦСКА со «Спартаком» пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 20 апреля. Начало — в 19.30 по московскому времени.

В своем последнем матче между «Спартаком» и ЦСКА победу одержали армейцы со счетом 2:0. Игра прошла 26 февраля.