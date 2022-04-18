«Рубин» сыграет в кубковом матче с «Енисеем» основным составом

В 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России «Рубин» в среду, 20 апреля, в Красноярске сыграет с «Енисеем».

Как сообщили «СЭ» в казанском клубе, на кубковый матч команда отправится основным составом, несмотря на кадровые сложности. Игроки и тренеры «Рубина» вылетят в Красноярск завтра, 19 апреля.

16 апреля после ничьей со «Спартаком» (1:1) в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ Леонид Слуцкий отметил, что «Рубин» — самая пострадавшая команда в чемпионате, и говорил о проблемах с составом: «У нас очень короткая обойма, мы в основном лечим всех всю неделю».