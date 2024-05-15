Ледяхов считает, что Игнашевич выжимает максимум из «Балтики»

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал победу «Балтики» над красно-белыми (1:0) в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

«Спартак» играл хорошо, но не реализовал шансы, а «Балтика» свой гол забила. Все закономерно. Игнашевич выжимает из команды максимум, довел до суперфинала Кубка России, делает все, чтобы оставить команду в премьер-лиге. Мне кажется, «Балтика» выглядит очень достойно», — цитирует Ледяхова Metaratings.

В суперфинале Кубка России «Балтика» сыграет с победителем пары «Зенит» — ЦСКА, которые встречаются в финале Пути РПЛ. Решающий матч состоится 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве.