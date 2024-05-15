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Спортдир «Балтики» – о победе над «Спартаком»: «Мы можем играть на равных с любой командой РПЛ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян прокомментировал выход команды в суперфинал FONBET Кубка России.

14 мая «Балтика» на своем поле обыграла «Спартак» (1:0) в финале пути регионов Кубка России.

«Этот матч еще раз показал, что мы можем играть и сражаться с такими большими командами, как «Спартак». До этого были побеждены московский «Локомотив», «Ростов», хоть тогда вышли ротируемые составы, «Крылья Советов», ЦСКА.

Можно сказать, что с любой командой РПЛ мы можем играть плюс-минус на равных. Считаю, это уже очень хороший задел, чтобы сделать еще шаг вперед — стать командой, доминирующей в каждом последующем матче с сильным соперником», — написал Маргарян в своем Telegram-канале.

В суперфинале Кубка России «Балтика» сыграет с победителем пары «Зенит» — ЦСКА, которые встречаются в финале Пути РПЛ. Решающий матч состоится 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

Источник: https://t.me/proscouting/366
Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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