Пименов: «ЦСКА бросит все силы, чтобы обыграть «Зенит» в Кубке России»

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от ответного матча финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Зенитом» и ЦСКА.

Игра состоится 15 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20.45 мск. Главным арбитром встречи был назначен Павел Кукуян.

«ЦСКА бросит все силы, чтобы обыграть «Зенит» в кубке. Команда ни за что в чемпионате уже не борется. Единственный шанс на трофей — это Кубок России. А вот «Зенит» играет на два фронта, им есть что терять в чемпионате и в кубке. Но считаю, что матч будет непредсказуемым», — сказал Пименов «СЭ».

Первый матч между «Зенитом» и ЦСКА завершился вничью — 1:1.