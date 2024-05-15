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Пименов: «ЦСКА бросит все силы, чтобы обыграть «Зенит» в Кубке России»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от ответного матча финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Зенитом» и ЦСКА.

Игра состоится 15 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20.45 мск. Главным арбитром встречи был назначен Павел Кукуян.

«ЦСКА бросит все силы, чтобы обыграть «Зенит» в кубке. Команда ни за что в чемпионате уже не борется. Единственный шанс на трофей это Кубок России. А вот «Зенит» играет на два фронта, им есть что терять в чемпионате и в кубке. Но считаю, что матч будет непредсказуемым», сказал Пименов «СЭ».

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Первый матч между «Зенитом» и ЦСКА завершился вничью — 1:1.

Руслан Пименов
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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