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Сегодня, 17:10

Агент Латышонка: «У него большие перспективы. Может быть все, что угодно»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Павел Андреев, представляющий интересы вратаря «Балтики» Евгения Латышонка, в комментарии для «СЭ» оценил выступление игрока в матче финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Спартака» (1:0).

«Латышонок — это хороший вратарь, у него большие перспективы. Переход в топ-клуб летом? Может быть все, что угодно. Говорить ничего не могу», — сказал Андреев «СЭ».

Евгений Латышонок. Лучший вратарь весны РПЛ. Что нужно знать о Латышонке, разрушившем надежды «Спартака»

«Балтика» вышла в суперфинал Кубка России, где сыграют с победителем финала Пути РПЛ «Зенит» ЦСКА.

Суперфинал Кубка России пройдет в Москве на стадионе «Лужники». Игра состоится 2 июня.

Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
Евгений Латышонок
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