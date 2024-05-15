Агент Латышонка: «У него большие перспективы. Может быть все, что угодно»

Агент Павел Андреев, представляющий интересы вратаря «Балтики» Евгения Латышонка, в комментарии для «СЭ» оценил выступление игрока в матче финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Спартака» (1:0).

«Латышонок — это хороший вратарь, у него большие перспективы. Переход в топ-клуб летом? Может быть все, что угодно. Говорить ничего не могу», — сказал Андреев «СЭ».

«Балтика» вышла в суперфинал Кубка России, где сыграют с победителем финала Пути РПЛ «Зенит» — ЦСКА.

Суперфинал Кубка России пройдет в Москве на стадионе «Лужники». Игра состоится 2 июня.