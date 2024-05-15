«Зенит» на своем поле примет ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу в среду, 15 мая. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий кубкового противостояния команд. В матч-центре будут доступны ключевые моменты матча Кубка России.

Видеотрансляция игры «Зенит» — ЦСКА бесплатно пройдет на сайте matchtv.ru и на канале «Матч ТВ». Она начнется в 20.00 мск. Игру также покажут по подписке на телеканале «Матч Премьер» с 20.40 по московскому времени.

Первый матч между ЦСКА и «Зенитом» завершился вничью со счетом 1:1. Игра прошла 2 мая на «ВЭБ Арене» в Москве. За армейцев гол забил форвард Антон Заболотный, а у сине-бело-голубых отличился полузащитник Александр Ерохин.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».