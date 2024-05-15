Бывший полузащитник «Динамо» Кульчий рассказал, из-за чего бело-голубые проиграли «Зениту» Кубок России в 1999 году

Бывший игрок «Динамо» и сборной Белоруссии Александр Кульчий рассказал, почему бело-голубые, которых тогда тренировал Георгий Ярцев, проиграли «Зениту» (1:3) в финале Кубка России-1998/99.

«За два дня до этого финала с «Зенитом» мы вообще не тренировались. Ярцев отправил нас на прогулку в лес возле базы в Новогорске. Сказал: «Идите подышите кислородом». В итоге в финале нас хватило только на тайм, потом сдулись. «Зенит» нас просто перебегал», — приводит Sport24 слова Кульчего.

Единственный гол «Динамо» в том финале забил Николай Писарев. У «Зенита» сделал дубль Александр Панов, еще один раз отличился Роман Максимюк.