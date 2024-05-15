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Игрок «Балтики» Козлов — о суперфинале Кубка России: «Мой лучший день будет в «Лужниках», где мы выиграем»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Балтики» Данила Козлов поделился ожиданиями от игры команды в суперфинале FONBET Кубка России.

«Мой лучший день в футбольной карьере будет в «Лужниках», где мы и выиграем», — цитирует Козлова «РБ Спорт».

— Важен ли соперник в финале?

— Нет.

— А как же «Зенит»?

— Будет «Зенит», значит, выиграем у этой команды.

Калининградцы вышли в суперфинал Кубка России, обыграв «Спартак» (1:0) в финале Пути регионов. В решающем матче «Балтика» сыграет с победителем пары «Зенит» — ЦСКА, которые встречаются в финале Пути РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Кубок России
ФК Балтика
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