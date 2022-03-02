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Руслан Литвинов: «Пока никак не реагируем на перемены, посмотрим, что будет»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов после завершения матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Кубани» (6:1) рассказал, как в команде относятся к ситуации, в которой оказался московский клуб.

«Матчи с «Наполи» и «Лестером» все равно войдут в историю. Не могу сказать, что какие-то игры были исключением. Обидно.

Легионеры массово уезжают из РПЛ? Ничего не знаю об этом, не комментирую.

Пока никак не реагируем на перемены, посмотрим, что будет. Мы футболисты, должны играть и не думать ни о чем. Моя позиция на поле мне комфортна, главное — помогать команде», — заявил Литвинов.

Ранее бюро совета ФИФА и исполком УЕФА совместно приняли решение отстранить сборные команды России и российские клубы от соревнований.

«Спартак» был исключен из розыгрыша Лиги Европы, где он должен был сыграть с «Лейпцигом» в 1/8 финала.

Руслан Литвинов
ФК Кубань
ФК Спартак (Москва)
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