Евдокимов: «Позитива в поражении от «Спартака» нет. Это для нас как учеба»

Евдокимов считает, что позитива в поражении от «Спартака» для «Кубани» нет

Главный тренер «Кубани» Роберт Евдокимов оценил игру команды со «Спартаком» (1:6) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

— Можно ли найти какой-то позитив в поражении?

— Позитива нет. Это для нас как учеба. Мы посмотрим и разберем все моменты. Даже при очень плохой игре были хорошие моменты у чужих ворот. «Спартак» забил сегодня все голы. Это мастерство. Будем готовиться к следующим играм в ФНЛ.

— Какие задачи поставлены перед «Кубанью» в ФНЛ?

— Я пришел только осенью, когда команда была на последнем месте. Зимой мы усилились. Наша основная задача — остаться в ФНЛ. Хотелось бы, чтобы команда показывала хороший футбол.

«Кубань» занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 25 очков в 25 матчах.