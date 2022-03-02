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Сегодня, 22:48

Евдокимов: «Позитива в поражении от «Спартака» нет. Это для нас как учеба»

Евдокимов считает, что позитива в поражении от «Спартака» для «Кубани» нет
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Главный тренер «Кубани» Роберт Евдокимов оценил игру команды со «Спартаком» (1:6) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

— Можно ли найти какой-то позитив в поражении?

— Позитива нет. Это для нас как учеба. Мы посмотрим и разберем все моменты. Даже при очень плохой игре были хорошие моменты у чужих ворот. «Спартак» забил сегодня все голы. Это мастерство. Будем готовиться к следующим играм в ФНЛ.

— Какие задачи поставлены перед «Кубанью» в ФНЛ?

— Я пришел только осенью, когда команда была на последнем месте. Зимой мы усилились. Наша основная задача — остаться в ФНЛ. Хотелось бы, чтобы команда показывала хороший футбол.

«Кубань» занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 25 очков в 25 матчах.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
02 мар, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
6:1
Кубань
Голы
Промес, 6 (1:0), Промес, 17 (2:0), Николсон, 20 (3:0), Джикия, 55 (3:1), Николсон, 62 (4:1), Ларссон, 83 (5:1), Николсон, 86 (6:1)
Спартак
Максименко Кофрие Айртон Джикия (Чернов, 78) Литвинов Бакаев (Игнатов, 69) Мартинс (Денисов, 84) Умяров (Пруцев, 78) Хлусевич Николсон Промес (Ларссон, 70)
Кубань
Нестеренко Эдиев Ведерников (Рыбин, 24) Хомуха Большаков Гурфов (Безденежных, 70) Алейников (Кулишев, 71) Сапета Лаук (Маркин, 82) Сидоров (Карев, 81) Петров
Предупреждения
Хлусевич 47’, Айртон 85’  -  Сидоров 37’, Эдиев 61’, Сапета 89’
Судьи
Бобровский (Санкт-Петербург) Мухтаров (Петрозаводск) Ермаков (Санкт-Петербург)
ВАР
Безбородов (Санкт-Петербург) Веретешкин (Санкт-Петербург)
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФНЛ
ФК Кубань
Роберт Евдокимов
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