Шварц объяснил, почему он заменил Шиманьски после первого тайма матча с «Оренбургом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями после победы над «Оренбургом» (3:0) в матче элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России. Он объяснил, почему Себастьян Шиманьски был заменен после перерыва.

«Не хотели ли поставить Макарова на матч с его бывшим клубом? Он провел не так много тренировок после микротравмы, поэтому решили не сразу бросать его в бой. Я считаю, он хорошо вошел в игру и показал свои лучшие качества. Я рад, что накануне важного матча с «Зенитом» один из наших ключевых игроков вернулся в строй.

Шиманьски для нас очень важный игрок, который всегда показывает агрессивный футбол и славится своим характером. Поменяли его после первого тайма, потому что он получил удар, был небольшой дискомфорт, решили не рисковать его здоровьем.

Вратарская бригада у нас квалифицированная. Сегодня решили поставить Лещука, он вселил спокойствие и провел качественный матч. Его спасение при выходе один на один было важным для нас».

Благодаря этой победе «Динамо» вышло в 1/8 финала.