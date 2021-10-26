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Шварц объяснил, почему он заменил Шиманьски после первого тайма матча с «Оренбургом»

17:56
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями после победы над «Оренбургом» (3:0) в матче элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России. Он объяснил, почему Себастьян Шиманьски был заменен после перерыва.

«Не хотели ли поставить Макарова на матч с его бывшим клубом? Он провел не так много тренировок после микротравмы, поэтому решили не сразу бросать его в бой. Я считаю, он хорошо вошел в игру и показал свои лучшие качества. Я рад, что накануне важного матча с «Зенитом» один из наших ключевых игроков вернулся в строй.

Шиманьски для нас очень важный игрок, который всегда показывает агрессивный футбол и славится своим характером. Поменяли его после первого тайма, потому что он получил удар, был небольшой дискомфорт, решили не рисковать его здоровьем.

Вратарская бригада у нас квалифицированная. Сегодня решили поставить Лещука, он вселил спокойствие и провел качественный матч. Его спасение при выходе один на один было важным для нас».

Благодаря этой победе «Динамо» вышло в 1/8 финала.

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Сергей Федоров все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России — элитный групповой раунд 2021 / 2022 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры