Широков: «Спартак» уже выигрывал Кубок России, ему хватит»

Бронзовый призер Евро-2008 Роман Широков предположил, кто станет победителем в текущем сезоне FONBET Кубка России.

«Претендентов много. И не обязательно, что это будет «Зенит». ЦСКА вчера провел очень неплохой матч, другие команды проявили себя. Почти каждый год у Кубка России есть команда-сенсация. Его выигрывали такие команды как «Терек» и «Тосно». Как на счет «Спартака»? Они уже выигрывали, им уже хватит», — цитиурет Широкова «КП Спорт».

Во время карьеры игрока Широков выступал за «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Краснодар», «Химки» и другие клубы. Вместе с Алексеем Игониным и Алексеем Гасилиным он является амбассадором FONBET Кубка России.