Мозес вернулся к тренировкам в общей группе и может попасть в заявку на матч с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес возобновил тренировки в общей группе московской команды, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 33-летнего нигерийца могут включить в заявку красно-белых на первый матч 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита», который пройдет 3 апреля в Москве на «Лукойл-Арене».

Мозес получил повреждение 14 марта во время ответной встречи Кубка России с «Оренбургом» (1:3). В нынешнем сезоне футболист принял участие в 16 играх во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результитавную передачу.