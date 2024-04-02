«Балтика» встретится с ЦСКА в первом матче 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 3 апреля. Игра пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде и начнется в 18.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. За ключевыми событиями встречи «Балтика» — ЦСКА можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видетрансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 18.00 мск. Также встречи Кубка страны в сезоне-2023/2024 транслируются на платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko.

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