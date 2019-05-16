Губернатор Тульской области считает неоднозначным пенальти в матче "Арсенал" - "Урал"

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин - об ответном матче 1/2 финала Олимп-Кубка России "Арсенал" - "Урал" (2:2). В первом матче "Урал" победил со счетом 1:0 и пробился в финал, где сыграет с "Локомотивом". Перед назначением пенальти в ворота хозяев главный арбитр Сергей Карасев использовал ВАР.

- Болели всей Тулой, всей областью. Конечно, очень жаль. Игра началась тяжело: потеря концентрации, пропущенный гол уже на 1-й минуте, а потом еще и неоднозначный пенальти, - цитирует губернатора официальная группа "Арсенала" Вконтакте. - Но ребята боролись до конца, показали характер и мастерство. Мы верим в нашу команду, верим в "Арсенал"! Главные победы еще впереди! Дальше - больше, друзья! Вперед за Тулу!