14:05 | Футбол — Олимп - Кубок России

Нападающий "Урала" Ильин заявил, что не оскорблял по национальному признаку Мирзова

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Нападающий "Урала" Владимир Ильин выступил с заявлением по поводу слухов об оскорблении по национальному признаку полузащитника "Арсенала" Резиуана Мирзова после ответного полуфинального матча Кубка России в Туле (2:2).

 
Владимир Ильин и Резиуан Мирзов.Ильин оскорбил Мирзова, назвав его "чуркой". "Арсенал" требует наказать игрока "Урала"

"После матча с тульским "Арсеналом" между мной и Резиуаном Мирзовым действительно произошла небольшая стычка, , – приводит слова Ильина официальный сайт "Урала". – Это все были эмоции после тяжелейшего матча – мужской разговор на повышенных тонах. Несмотря на то, что разговор этот был не самым "дружеским", я не позволял себе оскорблений по национальному признаку. Я никогда не делил людей по национальностям и прекрасно отношусь абсолютно ко всем нациям. Мы все россияне – и Мирзов, и я, все мы едим один хлеб. У меня у самого много друзей и родственников с Кавказа, супруга родом из Грузии. Тем не менее, я бы хотел в любом случае извиниться за свои эмоции и за свое поведение. Мы профессионалы и должны сдерживать свою агрессию".

Ранее появилась информация, что после финального свистка нападающий уральцев Владимир Ильин обозвал "чуркой" полузащитника туляков Резиуана Мирзова. Этот факт отражен в протоколе встречи.

По итогам двухраундового противостояния "Урал" (первая игра – 1:0 в его пользу) вышел в финал.

Дополнительная информация

http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/zayavlenie-vladimira-ilina-po-inczidentu-s-reziuanom-mirzovym-posle-matcha-ural-arsenal

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/2 финала
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