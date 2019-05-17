Президент "Арсенала" заявил: Ильин оскорбил Мирзова и нанес вред всему российскому футболу

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал инцидент, произошедший в конце ответного матча 1/2 финала Олимп-Кубка России против "Урала". Ранее сообщалось, что игрок екатеринбуржцев Владимир Ильин оскорбил Резиуана Мирзова, назвав его "чуркой". Сам Ильин опроверг данную информацию.

– Считаем недопустимым любые проявления агрессии на межнациональной почве, – цитирует официальный сайт "Арсенала" Аджоева. – В нашей команде собраны футболисты разных национальностей, но это не мешает нам чувствовать себя одной большой семьей, способной добиваться высоких спортивных результатов. Выходка Владимира оскорбила всех тульских болельщиков и клуб "Арсенал". Недостойное поведение Ильина наносит вред репутации не только его клуба, но и всему российскому футболу. Несмотря на то, что игрок "Урала" принес извинения, сославшись на эмоции, считаем, что футбол должен оставаться футболом и в нем нет места расизму. Мы не будем терпеть оскорблений в адрес наших игроков. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин разделяет нашу позицию и не допустит хамского поведения в отношении нашей команды.