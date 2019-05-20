Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС не смог вынести решение по нападающему "Урала" Владимиру Ильину, сообщил глава КДК Артур Григорьянц. Этот вопрос будет рассмотрен на одном из следующих заседаний КДК и, таким образом, 27-летний форвард сможет принять участие в финале Кубка России с "Локомотивом" 22 мая.

После ответного полуфинального матча Кубка России с "Арсеналом" руководство тульского клуба настаивало на внесении в протокол информации об оскорблении Ильиным полузащитника оружейников Резиуана Мирзова по национальному признаку. За это нападающий мог быть дисквалифицирован на продолжительный срок вплоть до 10 матчей турнира.

Отметим, что туляки заинтересованы в неудаче "Урала" в финале Кубка России. В случае, если турнир выиграет "Локомотив", уже завоевавший право выступать в Лиге чемпионов, в Лигу Европы попадет шестой клуб премьер-лиги, то есть "Арсенал". (Александр Рогулев)

КДК РФС перенес решение по Ильину за оскорбление Мирзова. Форвард может сыграть в финале Кубка //

Каким словом и когда Ильин оскорбил Мирзова во время матча "Арсенал" - "Урал". КДК РФС изучает видео