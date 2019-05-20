Мирзов заявил: потасовки с его участием после матча с "Уралом" не было

Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов заявил, что никаких потасовок после ответного матча полуфинала Олимп-Кубка России против "Урала" (2:2, первая игра – 0:1) с его участием не было.

Ранее появились сообщения, что Мирзов после финального свистка ударил нападающего "Урала" Владимира Ильина после оскорблений в свой адрес. Оружейники потребовали отразить в протоколе встречи факт, что Ильин назвал Мирзова "чуркой".

"Ничего не было, ничего не случилось", – заявил Мирзов РИА Новости по телефону.

Ильин оскорбил Мирзова, назвав его "чуркой". "Арсенал" требует наказать игрока "Урала" //

Мирзов и Ильин схлестнулись после матча "Арсенал" – "Урал". Запись из протокола игры