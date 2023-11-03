Фомин о выходе в четвертьфинал Кубка России: «Группа была боевая. Задачу выполнили»
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин в интервью «СЭ» высказался о попадании бело-голубых в плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России после победы над «Пари НН» (2:1).
— Была ли возможная поездка в Хабаровск при вылете в Путь регионов дополнительной мотивацией в матче против «Пари НН»?
— Хотелось выйти из группы со второго места. Все знали, что нужна победа, так как накануне «Краснодар» обыграл «Спартак». Задачу мы выполнили.
— Есть предпочтения по сопернику в четвертьфинале: «Зенит», «Оренбург» или «Ростов»?
— Никаких предпочтений нет. Все узнаем после жеребьевки.
— Подведите итог группового этапа.
— Группа была боевая. Мы свое дело сделали — из нее вышли, хоть и со второго места.
Благодаря победе над «Пари НН» бело-голубые заняли второе место в группе D и вышли в четвертьфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России.