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Сегодня, 08:10

Фомин о выходе в четвертьфинал Кубка России: «Группа была боевая. Задачу выполнили»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин в интервью «СЭ» высказался о попадании бело-голубых в плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России после победы над «Пари НН» (2:1).

— Была ли возможная поездка в Хабаровск при вылете в Путь регионов дополнительной мотивацией в матче против «Пари НН»?

— Хотелось выйти из группы со второго места. Все знали, что нужна победа, так как накануне «Краснодар» обыграл «Спартак». Задачу мы выполнили.

— Есть предпочтения по сопернику в четвертьфинале: «Зенит», «Оренбург» или «Ростов»?

— Никаких предпочтений нет. Все узнаем после жеребьевки.

— Подведите итог группового этапа.

— Группа была боевая. Мы свое дело сделали — из нее вышли, хоть и со второго места.

Благодаря победе над «Пари НН» бело-голубые заняли второе место в группе D и вышли в четвертьфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Даниил Фомин
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
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