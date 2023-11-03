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Сегодня, 11:30

Кубок России: смотреть трансляцию жеребьевки 1/4 финала в прямом эфире

Видеотрансляция жеребьевки 1/4 финала FONBET Кубка России начнется в 12.00 на «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Тренер Владимир Ивич.
Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

3 ноября, в пятницу, пройдет жеребьевка 1/4 финала Пути РПЛ и Пути регионов FONBET Кубка России по футболу. Церемония начнется в 12.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки четвертьфинала кубкового турнира.

Телеканал «Матч ТВ» бесплатно и в прямом эфире покажет видеотрансляцию жеребьевки 1/4 финала FONBET Кубка России. Начало — в 12.00.

Участники жеребьевки:

  • Путь РПЛ: ЦСКА, «Локомотив», «Зенит», «Спартак», «Оренбург», «Ростов», «Балтика», «Динамо».
  • Путь регионов: «СКА-Хабаровск», «Родина», «Химки», «Волгарь», «Сочи», «Урал», «Ахмат», «Краснодар».

Первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ пройдут с 28 по 30 ноября, ответные встречи — с 12 по 14 марта.

Матчи четвертьфинала в Пути регионов пройдут с 12 по 14 марта.

Игорь Акинфеев, Александр Соболев, Иван Сергеев. Кубок России, жеребьевка: с кем сыграют «Спартак», ЦСКА и «Зенит». Онлайн-трансляция

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