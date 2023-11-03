Шунин — о Пути регионов Кубка России: «Очень рады, что избежали»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин в интервью «СЭ» высказался о попадании бело-голубых в плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России после победы над «Пари НН» (2:1).

— Чувствую себя отлично. Самое главное, что вышел на поле, сыграл. Для меня это большая радость.

— Удалось избежать Пути регионов, возможного выезда в Хабаровск, в другие города.

— Мы об этом говорили перед игрой. Очень рады, что избежали.

— О чем думали, что нужно будет далеко ехать?

— То, что мы играем у себя стадионе перед своими болельщиками, что нам нужно выйти. Понятно, что команда непростая. Тем более на них ничего не давило. Нужна была победа для внутреннего спокойствия.

Благодаря победе над «Пари НН» бело-голубые заняли второе место в группе D и вышли в четвертьфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России.